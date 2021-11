Corona: Ein weiterer Todesfall

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Montag. Eine 80-jährige Frau aus Ahlen verstarb in einem Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Kreis Warendorf 279 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Über das Wochenende gab es 256 Neuinfektionen und 141 Gesundmeldungen. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 1428 (Freitag: 1314). Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 16 541 (Freitag: 16 285) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 14 834 Personen (Freitag: 14 693). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 34 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon sieben intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt bei bei 299,9 (Vortag: 284,4). Die aktuellen Fallzahlen im Überblick:

Ahlen: 255 aktive Fälle, 95 Tote, Inzidenz 315,4

Beckum: 198/33/324,8

Beelen: 45/1/343.4

Drensteinfurt: 55/5/167.3

Ennigerloh: 77/16/194.3

Everswinkel: 100/2/665.8

Oelde: 143/26/264.3

Ostbevern: 48/4/197.9

Sassenberg: 94/12/499.5

Sendenhorst: 34/12/203.2

Telgte: 77/21/216.7

Wadersloh: 65/29/310.6

Warendorf: 234/23/320.1