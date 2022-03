„Corona wirkte wie ein Zeitraffer“

Ein Jahr ist es her, dass Christoph Kurzbuch die Leitung der kreisweit tätigen Jugend- und Drogenberatung in Ahlen übernommen hat. Redakteurin Angelika Knöpker hat mit dem 40-jährigen Soziologie- und Mediumwissenschaftler über seine Pläne gesprochen.

Wie hat Corona die Arbeit der Beratungsstelle ausgebremst?

Kurzbuch: „Nicht ausgebremst“ sondern verändert, quasi per Zeitraffer in die Zukunft. Wir begreifen die Pandemie auch als Treiber der Digitalisierung unserer Arbeit. Sei es nun durch digital stattfindende Teamberatungen oder unsere beginnende Beratung von Hilfesuchenden mit RED connect (Videosprechstunde). Und ja, natürlich wurde unsere Arbeit auch „ausgebremst“. Es fanden nach Aussage der Mitarbeitenden weniger Beratungen statt. Diese waren dafür intensiver und langwieriger. Unsere Klienten gehören nicht selten einer vulnerablen Risikogruppe an. Folglich isolierten sich manche, waren einsam und hatten Ängste sowie Aufklärungsbedarfe zum gesamten Pandemiegeschehen.

Was hatten Sie sich vorgenommen, als Sie im März 2021 die Nachfolge von Michael Farsch angetreten haben?

Kurzbuch: Ganz ehrlich? Ich habe mir vorgenommen, am Ball zu bleiben und damit das Beste für unsere Klienten und die Mitarbeitenden zu erreichen.

Was konnten Sie bisher realisieren?

Kurzbuch: Nun, wir haben einen wunderschönen Gruppenraum, der allen Interessierten nach Absprache zur Verfügung steht. Unsere Bestrebungen, den Träger und die Beratung in die Digitalisierung zu begleiten, schreitet voran. Unser „Café Drauf und Dran“ hat wieder zwei Tage die Woche geöffnet. Wir haben zwei Praktikantinnen gehabt. Wir bekommen langsam aber sicher wieder Fälle in den Hilfen zur Erziehung. Wir positionieren uns als moderner Arbeitgeber, alle im Team ziehen mit und wir haben uns eingespielt. Es war ja auch nicht so, dass es mit mir als neuem Geschäftsführer keine Reibereien gegeben hätte – wie auch.

Der Suchtvorbeugung kommt eine große Bedeutung zu und stand bei Ihren Vorgängern schon auf der Prioritätenliste. Was leistet die Fachstelle?

Kurzbuch: Die Fachstelle ist für die Suchtprävention im Kreisgebiet zuständig und eng an die Ginko Stiftung NRW angeschlossen. Neben der Gremien- und Netzwerkarbeit kommt ihr eine wichtige Funktion in der Multiplikatorenarbeit (Schulung von Lehrern oder Sozialarbeitern für motivierende Gesprächsführung und für die Ausleihe diverser Präventionsmethoden) auf Kreisebene zu. Nicht zuletzt ist sie eine Brückenbauerin, um Hemmschwellen abzubauen – wenn an Schule oder anderweitig mit Jugendlichen gearbeitet wird. Die Fachstelle bekommt ab dem 1. April eine neue Besetzung. Ich bin mir sicher, dass sie bestens an die bisherige Besetzung anschließen wird und ihre Foki in der Arbeit selbstständig gut setzen wird.

Wie hat sich der Umbau und damit auch die Barrierefreiheit ausgewirkt?

Kurzbuch: Ich bin ja erst danach gekommen und habe nur letzte Nachwehen in Form von Rechnungen erlebt. Mitarbeiter sagen, dass es während der Bauzeit laut, anstrengend und dreckig gewesen sei. Heute hat sich die Mitarbeiter-Zufriedenheit gesteigert, da jeder und jede über ein eigenes und selbst gestaltetes Büro verfügt. Abschließend ist die Barrierefreiheit vom ersten bis zum Gruppenraum im Dachgeschoß hergestellt.

Ein zusätzlicher variabel gestalteter Raum im Dachgeschoss soll auch Vereinen für ihre Versammlungen zur Verfügung stehen. Wie ist das Interesse?

Kurzbuch: Ich denke, das wird die Zukunft zeigen. Der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen hatte Interesse. Die im Haus ebenfalls ansässige AIDS-Hilfe Ahlen nutzt den Raum bereits, wie auch wir für unsere Teamberatungen, den Ärztekreis substituierender Ärzte im Kreis Warendorf und weitere Netzwerkveranstaltungen oder für die Klientenarbeit. Diverse andere Akteure wissen Bescheid. Die externen Anfragen sind jedoch weiterhin ausbaufähig.

Welche Projekte wollen sie im Zuge der Digitalisierung realisieren?

Kurzbuch: Für die Digitalisierung realisieren wir gerade diverse Projekte. Die Technik wie unser digitales Flipchart und das Videokonferenzsystem sind da und werden ja schon genutzt. Ebenfalls beraten wir ab sofort ergänzend auch per Videosprechstunde via RED connect, einer deutschen Software, die auch für Ärzte und Psychotherapeuten zugelassen ist. Last but not least sind wir bei Facebook und auch bei Instagram.