Corona-Zahlen deutlich rückläufig

Die Zahl der Menschen im Kreis Warendorf, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist über das Pfingstwochenende (4. bis 6. Juni) deutlich zurückgegangen. Wie der Kreis Warendorf am Dienstag (7. Juni) mitteilt, sind derzeit 143 Menschen von einer akuten Infektion betroffen. Das sind 623 weniger als noch am Freitag. Es wurden 238 Neuinfektionen und 861 Gesundmeldungen registriert. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 23 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 361,5 (Freitag: 437,6). Die Fallzahlen: in den Städten und Gemeinden

Ahlen: 39 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 425,6

Beckum: 21/45/330,3

Beelen: 2/2/327,1

Drensteinfurt: 8/6/379,7

Ennigerloh: 10/25/342,6

Everswinkel 2/3/270,5

Oelde: 14/34/291,8

Ostbevern: 5/5/683,7

Sassenberg: 6/15/288,4

Sendenhorst: 7/13/496,7

Telgte: 11/28/332,6

Wadersloh: 9/31/509,7

Warendorf: 9/34/226,0