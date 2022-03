Corona-Zahlen sinken deutlich

1708 neue Coronafälle über das Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt am Montag (28. März). Akut infiziert sind demnach 5705 Personen (Freitag: 6977). Zudem wurde ein weiterer Todesfall bekannt: Verstorben ist eine 68-jähriger Mann aus Sassenberg. Insgesamt 334 Personen aus dem Kreis Warendorf sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 2132,9 (Freitag: 2068,7). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,97 (Freitag: 6,96). Die aktuellen Fallzahlen in den Kommunen sind laut Gesundheitsamt wie folgt:

Ahlen: 970 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1905.6

Beckum: 682/43/1735.9

Beelen: 202/1/2910.9

Drensteinf.: 340/5/2149.3

Ennigerl.: 335/23/1887.1

Eversw. 273/3/2486.2

Oelde: 604/32/2076.7

Ostbevern: 225/5/2410.9

Sassenb.: 304/13/2046.8

Sendenh.: 304/12/2046.8

Telgte: 409/28/2252.9

Wadersl.: 232/31/2054.8

Warend.: 800/32/2488.4