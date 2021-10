Coronazahlen steigen weiter an

Die aktiven Corona-Fälle im Kreis Warendorf nehmen weiter zu. Am Freitag meldet das Gesundheitsamt 59 Neuinfektionen und 30 Gesundmeldungen. Akut infiziert sind derzeit 539 Personen ( plus 29). Die Gesamtzahl aller Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 14 155 (Vortag: 14 096). In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit 15 Corona-Patienten stationär behandelt, davon vier intensivmedizinisch, hiervon drei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 117,9 (Vortag: 115,0). In Beelen liegt die Inzidenz aktuell bei 507,0. Hierzu weist die Gemeinde Beelen darauf hin, dass sich mittlerweile vier Großfamilien und ein ganzer Klassenverband in einer Grundschule in Quarantäne befinden. Ein Infektionsherd könne ausgeschlossen werden. Die Fallzahlen:

Ahlen: 88 aktive Fälle, 89 Verstorbene, Inzidenz 98,8

Beckum: 77/32/98,3

Beelen: 47/1/507,0

Drensteinfurt: 19/5/77,2

Ennigerloh: 30/15/86,9

Everswinkel: 10/1/93,6

Oelde: 48/25/103,0

Ostbevern: 42/4/233,9

Sassenberg: 41/9/211,0

Sendenhorst: 12/11/30,1

Telgte: 14/21/25,2

Wadersloh: 11/29/55,8

Warendorf: 100/19/177,5