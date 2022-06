Das „Danke-Christian-Konzert“

Für einige mag es nur der Ausklang vom Schlösser- und Burgentag auf dem Kulturgut Haus Nottbeck gewesen sein, aber die meisten empfanden es wohl als würdigen Abschluss einer langen Ära des Jugend-Jazz-Orchesters Westfalen (UniJAZZity). Ein Heimspiel war es für die Musiker im Torhaussaal des Kulturguts Haus Nottbeck, wo seit Jahren geprobt wird. Neben ehemaligen Musikern wollten auch viele Eltern sowie Dozenten und Weggefährten bei der Verabschiedung von Christian Kappe dabei sein. Einige reisten dafür aus den Niederlanden oder Hannover an. Mit „Greensleeves” startete um 17 Uhr das Orchester sein Dank-Konzert. Mit „I‘ll Take Les”, „The Healer” und „Every Summer Night” reihte sich Klassiker an Klassiker.

