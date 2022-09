Joey Kelly ist ein Mann der Superlative. Als solcher sprach er am Freitagabend beim 26. Wirtschaftsgespräch der Stadt Beckum. Bürgermeister Michael Gerdhenrich begrüßte Vertreter der Beckumer Wirtschaft im Eventcenter am Tuttenbrock-See und stellte Kelly als „Allround- und Ausnahmetalent, Ausdauer- und Extremsportler, Popstar und Familienunternehmer, Buchautor, Wohltäter und zeitweise Schlossbewohner“ vor.

Joey Kelly, Mitglied der legendären Folk-Band „Kelly Family“, begrüßte die Gäste und thematisierte, was es braucht, um Erfolg zu haben. Sei es als Mitglied eines Familienunternehmens wie der Kelly Family oder als Teilnehmer an einem Triathlon oder dem Ironman. „Um einen Marathon zu laufen, braucht man ein Ziel, Mut und Leidenschaft. Ich denke, das braucht man auch beim Investieren, bei jeder Arbeit, denn das ganze Leben ist ein Marathon“, so Kelly weiter. Sein Leben erscheint auf jeden Fall so. Von Mitte der 1970er-Jahre bis 1994 reiste er als achtes Kind der Familie, die später als „Kelly Family“ legendär werden sollte, mit Eltern und Geschwistern kreuz und quer durch Europa. „Mit der Straßenmusik haben wir angefangen, als wir in Italien ausgeraubt wurden und uns Geld für Essen und eine Übernachtung verdienen mussten“, erzählte Kelly. „Von da an stand fest: Eines Tages wollen wir Konzerte geben und große Stadien füllen.

In den vergangenen Jahren reiste Vater Joey Kelly auch mit seinem Sohn Luke im alten VW Bulli von Berlin weiter nach Osten – durch Russland und die Mongolei ohne Geld. 12000 Kilometer mit einem rostigen VW T1 on the Road. Die Reise der beiden führte im Sommer 2019 von Berlin ins Baltikum, über St. Petersburg und Moskau, durch Kasachstan und Sibirien bis zum Baikal See und über die Mongolei nach China. Kelly zeigte Einblicke von seiner Bully-Challenge – und wie er es mit einfachen Mitteln über Grenzen hinweg bis nach Peking schaffte.

Auch seinen Trip in der Antarktis zusammen mit Markus Lanz stellte Kelly mit eindrucksvollen Videos und Bildern dar. Der Abend endete mit kleinen Snacks und Getränken und dem Austausch der Beckumer Wirtschaft.