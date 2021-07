Das Impfmobil rollt durch den Kreis

Ab Montag (19. Juli) wird ein rollendes Impfzentrum durch den Kreis Warendorf fahren. „In den Kommunen wird das Impfmobil an belebten Plätzen zu finden sein, damit noch mehr Menschen ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot erhalten“, erklärt Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier. Angelegt ist die Aktion zunächst auf zwei Wochen. „Unser herzlicher Dank geht an den DRK Ortsverein Oelde, der uns hierfür seine Sanitäts- und Betreuungsstation zur Verfügung stellt“, ergänzt Ralf Holtstiege, stellvertretender Krisenstabsleiter des Kreises.

Start des mobilen Impfangebotes am Montag ist der Lidl-Parkplatz an der Rhedaer Straße in Oelde. Von 9 Uhr bis 13 Uhr können sich dort alle Impfwilligen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Weitere Stationen werden auch der Marktkauf/McDonalds-Parkplatz in Warendorf, der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde, die Fußgängerzone in Ahlen und der Hellweg-Parkplatz in Beckum sein. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson. Als gesunden Snack für die Impflinge hat das Impfmobil Obst an Bord.

Gesunde Snacks im Impfmobil

Für die Zweitimpfungen fährt das Impfmobil in einigen Wochen wieder dieselben Orte an. Den Fahrplan hierfür gibt die Kreisverwaltung rechtzeitig vorher bekannt.

Fahrplan für das Impfmobil

In der Zeit der mobilen Impfungen wird das Impfzentrum in Ennigerloh seine Öffnungszeiten einschränken. In der kommenden Woche können dort alle Interessierten am Dienstag (20. Juli) von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie Freitag (23. Juli) und Sonntag (25. Juli) jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr auch ohne Termin eine Impfung erhalten. Wer lieber einen Termin vereinbaren möchte, kann ihn über das Buchungsportal der KVWL buchen

08 00/11 61 17 02, online www.116117.de).

Der Fahrplan des rollenden Impfzentrums ist unter www.kreis-warendorf.de/impfung/impfmoeglichkeiten einsehbar.