Das läuft: Impfen ohne Termin

Hubert Weese (Mitte) ließ sich am Samstag in der Hausarztpraxis von Dr. Andreas Menkhoff, Dr. Daria Schmied-Menkhoff und Dr. Jörg Christian Elpers (v.l.) in Warendorf eine Auffrischungsimpfung geben, um bestmöglich gegen das Corona-Virus geschützt zu sein. Landrat Dr. Olaf Gericke (l.s) dankte den Ärzten und dem medizinischen Personal für ihren großen Anteil am Impffortschritt.

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Impfung gegen das Coronavirus. Am Samstag machte sich Landrat Dr. Olaf Gericke in der Hausarztpraxis Menkhoff/Elpers in der Kreisstadt ein Bild von den Vorbereitungen für eine solche Sonderimpfung, bei der 180 Personen immunisiert wurden. Er dankte Hausärzten und medizinischem Personal und betonte die wichtige Rolle der niedergelassenen Ärzte, die neben ihren alltäglichen Sprechstunden jede Woche Tausende Impfungen im Kreis durchführen.

Gericke: „Der Erfolg der Impfkampagne im Kreis ruht auf vielen starken Schultern und die gute Zusammenarbeit von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten, Kommunen und dem Kreis mit dem Impfzentrum hat sich bewährt.“ Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 13 870 Impfungen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf den Auffrischungen lag.

Die Kreisverwaltung organisierte ein „Mondschein-Impfen“ im Impfzentrum sowie ein offenes Impfangebot im Kreishaus, bei denen alle Bürger ohne Terminvereinbarung spontan zur Impfung kommen konnten – und 1319 Menschen nahmen das Angebot an. „Es gibt in der Bevölkerung einen Bedarf nach Impfmöglichkeiten ohne Terminvereinbarung und wir kommen diesem Wunsch nach“, so der Landrat zum Hintergrund des Mondschein-Impfens.

So ließen sich am Donnerstagabend im Impfzentrum zwischen 17 und 20 Uhr 335 Personen impfen. Am Freitagabend nahmen dort 282 Frauen und Männer das niedrigschwellige Angebot an. Parallel gab es am Freitagnachmittag ein mobiles Impf-Angebot im Kreishaus in Warendorf, wo sich 275 Menschen immunisieren oder boostern ließen.

Da das offene Angebot so gut angenommen wurde, entschied Landrat Gericke mit dem Krisenstab, auch am Samstag im Impfzentrum ohne Termin zu impfen. Bereits vereinbarte Termine blieben natürlich bestehen. So konnten Samstag 1053 Impfungen durchgeführt werden – davon 427 ohne Termin. „Das war die höchste Zahl an Impfungen, die wir bislang auf zwei Impfstraßen durchgeführt haben“, freut sich Mario Fritsche vom Team des Impfzentrums.

Der Landrat dankte auch dem Team des Impfzentrums für seinen unermüdlichen Einsatz. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sehr viel geleistet, flexibel reagiert und sich immer wieder auf Veränderungen eingestellt. Ich bin stolz auf die Initiative des Teams und die vielen positiven Rückmeldungen aus den Reihen der Geimpften“, unterstreicht der Landrat.

Impftermine in allen Altersgruppen, auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren, sind unter www.kreis-warendorf.de/impfung buchbar und werden regelmäßig aktualisiert.