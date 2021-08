Das neue Jahresprogramm ist gut gefüllt

Der Kreislandfrauenverband hat sich wieder in Präsenz getroffen und ein umfangreiches Jahresprogramm vorgestellt. Dabei ist klar: Auf digitale Veranstaltungen wollen die Landfrauen auch in Zukunft nicht verzichten.

Endlich wieder in Präsenz: zum ersten Mal seit fast einem Jahr trafen sich Vertreterinnen der 32 örtlichen Landfrauenverbände aus dem Kreis Warendorf zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung in der Landvolkshochschule Freckenhorst. Und da wurde deutlich, dass den Landfrauen viel an persönlichen Treffen liegt. So nutzten die Landfrauen die Gelegenheit des gemeinsamen Imbisses vor den Türen der LVHS zum intensiven Austausch in Kleingruppen, bevor der Rückblick auf das vergangene Jahr, aber auch der Ausblick auf das anstehende Programm auf dem Programm standen.

Nach der Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands hat sich der Kreislandfrauenverband kurzfristig entschieden, unbürokratisch Hilfe zu leisten, und eine Spende von 7000 Euro an Landfrauenverbände in betroffenen Gebieten überwiesen, wie die Vorsitzende Margret Möllmann berichtete. Durch den Verband habe man direkten Kontakt aufnehmen können: „So können wir sicher sein, dass das Geld auf kurzem Wege da ankommt, wo Hilfe gebraucht wird.“

Kreislandfrauentag am 20. November

Durch den Wegfall zahlreicher Veranstaltungen und Angebote in Präsenz sei man öfter auf Onlineangebote umgestiegen. Auch wenn online viel verlören ginge, habe man auch die Vorteile gesehen. Gerade bei kurzfristigen Abstimmungstreffen müssten so die Frauen nicht durch den Kreis Warendorf fahren. „Das Digitale wollen wir auf jeden Fall beibehalten“, blickte Margret Möllmann auf das bei der Sitzung durch die Geschäftsführerin Margret Bergmann vorgestellte Jahresprogramm.

Unter dem Motto „Wissen pflanzen – Werte entfalten“ bieten die Landfrauen wieder etliche Termine im Jahr an. Sie hoffen darauf, den Kreislandfrauentag am 20. November (Samstag) in der Stadthalle Ahlen abhalten zu können. In den Wintermonaten sind monatlich unterhaltsame und informative Onlineveranstaltungen vorgesehen. Auch mehre Mehrtagesfahrten stehen im Programm, ebenso wie die Weiterbildung zur Agrar-Bürofachfrau an 13 Seminartagen.