Das Verona des Münsterlandes

Den Besucherinnen und Besuchern der Nottbecker Sommernacht bot sich am Samstagabend

Auch wenn die Polka „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß wie ein Vermächtnis der letzten „Nottbecker Sommernacht“ 2019 klang, als der Himmel über dem Kulturgut Haus Nottbeck bittere Tränen vergoss, hielt das graue Gewölk am Samstag „dicht“ und selbst die Abstinenz der bisherigen subtropischen Temperaturen wurde als wohltuend empfunden.

Statt in ein Land lud Holger Blüder als Leiter der Schule für Musik des Kreises die knapp 800 Gäste zu einer Reise durch Europa ein, die bei den österreichischen Nachbarn mit Mozarts Ouvertüre aus der „Zauberflöte“ begann. Kaum weniger bekannt in Kennerkreisen ist die Ouvertüre „Die Hochzeit des Figaro“ des Wiener Komponisten. Der zu Lebzeiten unterschätzte Franz Schubert steuerte mit der Ouvertüre in C-Dur im italienischen Stil die unbekannte Variante rühromanischer Musik hinzu, ehe es mit drei Polkas von Johann Strauß musikalisch turbulent wurde.

Uta Rathmer-Schumacher interpretierte das Lied „Danza degli sposi" des italienischen Komponisten Antonio Amoroso und nahm an der Seite von Dirigent Holger Blüder den begeisterten Applaus entgegen.

So unterhaltsam wie informativ leitete Blüder in der Rolle als Moderator nach Frankreich über, wo nach Maurice Ravel und seiner „Pavane“ mit der „Barcarole“ von Jacques Offenbach aus „Hoffmans Erzählungen“ und fünf Sätzen aus Bizets Oper „Carmen“ die nächsten Ohrwürmer warteten und anschließend alle in die Pause verabschiedeten, wo Köstliches aus der Gütersloher Catering-Küche „Gütseler“ auf sie warteten.

„Bella Italia“ war nicht nur mit den Opern-Großmeistern Giacchino Rossini und seiner „diebischen Elster“ und Verdis „Nabucco“ und „Aida“ vertreten, sondern auch mit einer Uraufführung des in Warendorf lebenden italienischen Komponisten Antonio Amoroso und seinem 2018 entstandenen Hochzeitslied „Danza degli sposi“, das von Sopranistin Uta Rathmer-Schumacher ergreifend interpretiert wurde. Mit dem Übersetzen über den Kanal nach England und Edward Elgars dramatischer Kantate „Caractus“ und zwei Liedern des zeitgenössischen Komponisten und Chorleiters John Rutter ließ das große Sinfonieorchester, ergänzt um ein achtköpfiges Gesangsensemble, noch das gelbe U-Boot der Beatles vom Stapel, ehe sich zu Beethovens „Ode an die Freude“, seit 1972 die Hymne Europas, alle die Hände reichten.

Susanne Festge und Landrat Dr. Olaf Gericke begrüßten die Gäste mit einem Wortgefecht in Gedichtform.

Landrat Dr. Olaf Gericke hatte seine Begrüßung – die er gemeinsam mit Susanne Festge als Vorsitzender des Fördervereins Haus Nottbeck vornahm – zu einem klaren Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie und gegen Despotismus und Tyrannei à la Putin genutzt. Mit der Uraufführung des Hochzeitstückes habe sich Nottbeck den Titel „Verona des Münsterlandes“ verdient“ scherzte er, der sich eingangs mit Festge wieder ein schelmisches Wortgefecht geliefert hatte.

Das größte Lob verdienten sich die Künstlerinnen und Künstler. Sie hatten den Menschen zweieinhalb Stunden unbeschwerten Musikgenuss beschwert, der die Seele berührten konnte.