„Das waren unerträgliche Bilder“

Es kam anders als geplant: Busunternehmerin Anne Kottenstedte wollte mit drei Bussen an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, Medikamente und Lebensmittel hinbringen und dann mit Flüchtlingen zurückkommen. Entgegen ursprünglicher Planung fuhr der Hilfskonvoi am Ende sogar in die Ukraine.

Am Sonntagmorgen wollen sie zurück sein: Busunternehmerin Anne Kottenstedte und ihre Helfer, die mit drei Bussen die Ukraine ansteuerten und 79 Kriegsflüchtlinge von dort in den Kreis Warendorf holten – fast ausnahmslos Frauen und Kinder. Sie werden übergangsweise in einer Notunterkunft in Ahlen untergebracht.