„Das wird ein Leuchtturmprojekt“

Kreis Warendorf

„Handball wird jetzt inklusiv“ – am 1. September wird ein pandemiebedingt verzögertes Projekt an den Start gehen. Dann wird der Trainingsbetrieb im Handballleistungszentrum Ahlen aufgenommen. Viele Talente in der Ahlener Sportgemeinschaft und den Freckenhorster Werkstätten sind bereits bei einer ersten Sichtung ausgemacht worden.