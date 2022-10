Das Recht auf einen Heimplatz

Gut 150 Menschen demonstrierten am Dienstag vor dem Landeshaus in Münster, damit mehr Heimplätze für Schwerstmehrfachbehinderte geschaffen werden.Die Initiatorinnen der Demo (v.l.) Claudia Elkmann aus Sassenberg und Monika Rüschenberg aus Wadersloh

Zum Schluss stand Aussage gegen Aussage: Eltern von schwerstmehrfachbehinderten sehen sich von den Behörden hingehalten – in diesem Fall vom Landschaftsverband (LWL). Denn viele ihrer „Kinder“ sind über 50 und warten zum Teil seit Jahren auf einen Heimplatz.

150 Menschen demonstrieren vor dem Landeshaus

Aus Sicht der Betroffenen hat auch die Ausrichtung „Ambulant vor Stationär“ diese Misere verschärft. Denn vor allem für die „Fitteren“ unter den Menschen mit Behinderung würden Angebote geschaffen. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, hatten sich am Dienstag etwa 150 Betroffene vor dem Landeshaus in Münster versammelt, um für das Recht auf Wohnraum für die Schwerstmehrfachbehinderten zu demonstrieren.

„ »Ich kann niemandem versprechen, dass in fünf Jahren in diesem oder jenem Heim ein Platz zur Verfügung steht.« “ Matthias Münning (LWL-Sozialdezernent)

Dass seine Behörde gerade die Schwächsten im Stich lasse, diesem Vorwurf widersprach Matthias Münning, Sozialdezernent beim LWL. Er wies im Anschluss an die Demo darauf hin, dass niemand einfach auf eine Warteliste gesetzt werde. „Wir suchen den Kontakt zu jedem Einzelnen.“ Münning unterstrich, dass er die Not der Eltern verstehe. Oft werde aber der Bedarf für einen Heimplatz angemeldet, der erst in einigen Jahren genutzt werden soll. „Ich kann niemandem versprechen, dass in fünf Jahren in diesem oder jenem Heim ein Platz zur Verfügung steht.“

Zu wenig Heimplätze für Schwerbehinderte

Doch die Betroffenen beharrten darauf, dass es schlicht zu wenig Heimplätze für Schwerbehinderte gibt. Sie ließen sich auch nicht durch den Hinweis von Münning beruhigen, dass gerade im Kreis Warendorf derzeit 87 neue Heimplätze geschaffen würden. Monika Rüschenbeck, Vorsitzende des Behindertenbeirates im Kreis Warendorf, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass unter diese 87 Plätze auch die eines Heimes in Freckenhorst fallen. „Für das Haus gibt es noch nicht einmal eine Genehmigung, geschweige denn eine Finanzierung“, empörte sie sich.

Für zugesagte Plätze bislang keine Genehmigung

Der Hinweis von Münning, dass Eltern in der Vergangenheit in Einzelfällen auch Angebote abgelehnt hätten, ärgerte wiederum Claudia Elkmann aus Sassenberg, ebenfalls Mutter eines schwerstmehrfach behinderten Sohnes. „Manchmal klingt das so, als würden wir ablehnen, weil uns eine Fliese oder der Vorhang im Zimmer nicht gefällt“, unterstrich sie.

LWL-Sozialdezernent Matthias Münning im Gespräch mit Miriam Köpke, die einen wohnortnahen Heimpaltz für ihren Bruder Markus sucht. Foto: Beate Kopmann

Matthias Münning bot den Betroffenen – die aus ganz Westfalen nach Münster gekommen waren – an, ihn auch persönlich anzusprechen. Diese Chance nutzten einige direkt nach der Veranstaltung. Münning regte ferner an, dass es auch regionale Treffen geben könnte, bei denen man sich erneut an einen Tisch setzt. Er teile jedenfalls den Ansatz, dass es wohnortnahe Angebote für die Schwerstmehrfachbehinderten geben solle – also möglichst in jeder einzelnen Kommune. Einzelne Eltern reagierten nach dem Demo vorsichtig optimistisch, wie Claudia Elkmann: „Wir werden sehen, was passiert.“