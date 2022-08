Den „Lernort Natur“ kennenlernen

Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Warendorf ist ein Erfolgsmodell und gefragt. Damit dieses Erfolgsmodell nach dem Abschied Martin Sievers ohne Unterbrechung weitergeht, hat der KJS-Vorstand frühzeitig die Weichen gestellt und in dem Everswinkeler Pädagogen und Hegeringleiter Josef Thiemann sowie der Waldpädagogin Theresia Lietmann engagierte Nachfolger gefunden.

Die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Warendorf hat in den vergangenen zehn Jahren Tausende Menschen aller Altersklassen Natur, Wald und Wild nähergebracht. Damit dieses Erfolgsmodell nach dem Abschied Martin Sievers ohne Unterbrechung weitergeht, hat der KJS-Vorstand frühzeitig die Weichen gestellt und in dem Everswinkeler Pädagogen und Hegeringleiter Josef Thiemann sowie der Waldpädagogin Theresia Lietmann engagierte Nachfolger gefunden.

Anders als zuvor sollen die Aktivitäten der Rollenden Waldschule aber nicht von deren Schultern allein getragen, sondern auf weitere Köpfe verteilt werden. Wie Josef Roxel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Warendorf berichtete, sei in Jägerkreisen und Hegeringen Werbung für eine Mitarbeit am Lernort Natur gemacht worden. Sehr zu seiner Freude hätte sich eine stattliche Zahl an interessierten Jägerinnen und Jägern gemeldet, die sich künftig bei der Rollenden Waldschule für die Wald-, Natur- und Umweltbildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen bis hin zu Senioren einsetzen wollen.

Zertifizierte Waldpädagogin engagiert

Um die „Neuen“ bestmöglich auf die Aufgaben vorzubereiten, hat die Kreisjägerschaft Warendorf Sigrid Ruß, eine sehr erfahrene Praktikerin, für mehrere Seminare zum Thema „Lernort Natur“ gebucht. Ruß ist laut einer KJS-Mitteilung nicht nur zertifizierte Waldpädagogin, sie ist auch zertifizierter Niederrhein-Guide, DJV-Naturpädagogin und seit 2016 die erste Obfrau für den Lernort Natur im Landesjagdverband.

Ihre Arbeit als Waldpädagogin bezeichnet die Jägerin als eine „echte Leidenschaft, eine große Bereicherung“. Die Begeisterung für ihr Tun vermochte sie daher auch bei dem jüngsten Einführungsseminar, dass in den Räumlichkeiten der Firma Roggenland in Everswinkel stattfand, weiterzugeben. Sie vermittelte den Seminarteilnehmern all die wichtigen Tipps und Tricks, die sie kennt und die es zu beachten gilt, wenn die Rollende Waldschule gebucht wird.

Wie in vielen anderen Bereichen käme es laut Ruß auf eine gute Planung an. Wie steige ich ins Thema ein, wie gestalte ich den Mittelteil und wie komme ich zum Abschluss, seien wichtige Fragen, die im Vorfeld geklärt sein sollten. Auch ein vorher erstellter Plan B sei ratsam, um stets flexibel auf die Bedürfnisse der Gruppe reagieren zu können. „Wenn die Teilnehmer unaufmerksam sind, erreiche ich sie nicht“, weiß Ruß.

Der Aufmerksamkeit der Anwesenden war sie sich zu jeder Zeit gewiss. Begierig nahmen die Männer und Frauen ihre Ratschläge und Hinweise auf. Die Motivation der Teilnehmer, am Lernort Natur mitmachen zu wollen, kennt viele Gründe. André Volmer, Jäger aus Warendorf beispielsweise, kannte die Rollende Waldschule von den Erzählungen seiner Kinder. Die seien immer begeistert gewesen. Er wolle nun seinerseits das Interesse an der Natur weiter wecken und steigern.

Tiere im Wald nebenan

Sophia Ketteler arbeitet Vollzeit in einem Waldkindergarten. Die Natur- und Umweltpädagogin weiß, wie wichtig es ist, die Kinder mit den hiesigen Waldtieren und Pflanzen vertraut zu machen. „Die größten Zootiere kennen die meisten, aber welche Tiere hier bei uns im Wald leben, darüber können sie kaum oder nur wenig Auskunft geben.“ Und das möchte sie ändern helfen.

Josef Breer aus Walstedde will sich schon auf eine neue Aufgabe nach Beginn der Rentenzeit vorbereiten. „Ich möchte dann nicht nur zuhause sein, sondern weiterhin einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen“, erklärt er seine Motivation, Teil der Rollenden Waldschule zu sein.

Termine können ab sofort wieder über die Geschäftsstelle der KJS Warendorf gebucht werden. Das Büro ist montags, mittwochs und freitags jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter

0 25 81 / 93 17 20 zu erreichen.