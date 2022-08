Der Herr über 350 Uhren

Dem Klischee eines Sammlers entspricht Oliver Rammert so gar nicht. Erst recht nicht dem eines alter Uhren. Doch genau dieser Leidenschaft hat sich der 23-Jährige verschrieben. Mit seiner Sammlung von Großuhren, die bei der letzten Zählung vor zwei Jahren 337 Exemplare umfasste und inzwischen auf wohl 350 gewachsen ist, könnte der Uhrmacher längst ein kleines Museum bestücken. Doch nach seiner dreijährigen Ausbildung zum Gesellen will der Stromberger erst seinen Meister machen. Das Museum kann also noch warten.

MEHR ZUM THEMA Münsteraner sammelt seit 22 Jahren Tankquittungen Als Diesel noch 1,42 Mark kostete

Alles begann mit dem Entrümpeln des Hauses der Großmutter nach ihrem Tod 2012. Bei jedem Besuch hatte ihn die Wanduhr gestört, vor allem ihr Schlagen. Jetzt hing sie noch in dem halbleeren Zimmer. Sie in den Container zu werfen, brachte der Schüler nicht übers Herz und nahm sie mit nach Hause. Es blieb nicht lange bei der einen Uhr, denn ab diesem Zeitpunkt bekam Oliver Rammert von Verwandten und Nachbarn weitere Uhren geschenkt. Meistens aus Haushaltsauflösungen. Und mit der Zahl der Uhren wuchs das Interesse an ihrem faszinierenden Innenleben, wie sie tickten oder warum auch nicht mehr.

Ältestes Exemplar aus dem Jahr 1756

Aus der anfänglichen Neugier entwickelte sich eine echte Leidenschaft für die alten Schätzchen, von denen das älteste Exemplar aus dem Jahr 1756 stammt, das er von einer früheren Kneipenbesitzerin in Stromberg bekommen hat. Die anderen Wanduhren sind jünger und stammen überwiegend aus den Jahren zwischen 1860 und 1920. Für ihre Besitzer waren sie ein Statussymbol. „Sie hatten durchaus ihren Preis“, sagt ihr heutiger Eigentümer.

In seinem Arbeitszimmer liegen diverse Uhren, die aufgehört haben zu schlagen und die darauf warten, repariert zu werden. Um ihr Schlagwerk wieder ans Laufen zu bringen, liegen die passenden Werkzeuge stets bereit: Pinzette, Schraubendreher Blasebalg, Öl, Fett und nicht zu vergessen die unverzichtbare Lupe.

Sammler sucht Fundstücke im Netz

An die Stelle der Streifzüge über Flohmärkte und das Profitieren von Entrümpelungsaktionen ist inzwischen die Internet-Recherche getreten. Die größte Uhr in der Sammlung ist übrigens eine Turmuhr aus dem Jahr 1907. In welcher Kirche in Dortmund sie geschlagen hat, konnte Oliver Rammert bislang nicht gesichert in Erfahrung bringen. Sie steht gut geschützt in einem Häuschen vor dem elterlichen Haus in der Stromberger Schweiz und macht Vorbeifahrende neugierig.

Welche Uhren der Sammler nicht mag

Apropos Eltern: Die waren von der Uhren-Leidenschaft ihres Sohnes zunächst wenig begeistert und haben sich aber inzwischen daran gewöhnt, dass es überall tickt und zur vollen Stunde oft auch schlägt. Es sei denn, ihr Besitzer hat sie nicht aufgezogen. Gibt es Uhren, die der 23-Jährige, der neben seinem Beruf noch Triathlet ist und ab und zu für die Fahrt zu seiner Arbeitsstelle in Werne auch das Rad benutzt, nicht mag? „Kuckucksuhren“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Wobei eine befindet sich gleichwohl in seiner Sammlung. Aber der Vogel schweigt – zum Glück der Hausbewohner.