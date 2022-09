Der Traum lebt: „Forever young“

Eine spektakuläre Bühnenshow bot „Alphaville“ den Besucherinnen und Besuchern am Samstagabend bei dem Auftritt im Vierjahreszeitenpark in Oelde.

„Forever young.“ Da war es wieder, dieses Lebensgefühl aus der Mitte der 1980er-Jahre, als eine junge Band aus Münster namens „Alphaviille“ mit ihrem Elektropop sämtliche Charts stürmte. Am Samstagabend erlebte diese Musik beim Konzert auf der Spakassen-Waldbühne im Vierjahreszeitenpark in Oelde ein Revival.

Bevor die Fans bei Hits wie „Big in Japan“ und dem Traum von der ewigen Jugend in Erinnerungen schwelgen konnten, hatten die frühen Besucher schon ein Mammutprogramm absolviert. Mit „Stereogold“ aus Köln und „Proyce“ waren gleich zwei Formationen als Vorgruppen am Start, wobei die Dortmunder eine lautstarke, schwarz gekleidete Fantruppe mitgebracht hatte, die beim „Poyce“-Aufritt mit ihrer an Wave-, Elektro- und Synthiepop angelehnten Musik schon mächtig Alarm machten. Als Moderatorin Jenny Heimann bei einbrechender Dunkelheit endlich den Topact ankündigte, hatten sich die ersten der mehr als 1500 Besucherinnen und Besuchern schon leicht heiser geschrien.

Marian Gold, Gründer und einzig verbliebenes Mitglied des Ursprungsformation, rockte trotz seiner 68 Lenze mit seiner markanten Stimme ohne Warming-Up die Bühne. „Es ist immer wieder gut, in den Kreis Warendorf zurückzukommen“, wagte sich der Ex-Münsteraner, der heute in Berlin lebt, ans Publikum heran. Mit dem Titel „The Next Generation“ zeigte die Band, dass sie auch gesellschaftskritisch unterwegs ist und Gold selbst verhehlte nicht, was er von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hält.

Mit dem Triple-Event am Samstag endete die Open- Air-Konzert- und ComedySaison im Vierjahreszeitenpark. Zum Konzert der münsterischen Rockband HBlockx am Freitagabend kamen sogar 2500 Gäste. Forum-Geschäftsführerin Melanie Wiebusch ist mit dem Verlauf der Saison sehr zufrieden. „Wir konnten unsere Veranstaltungen erstmals wieder ohne Beschränkungen durchführen“, freute sich Wiebusch. Der Publikumszuspruch habe gezeigt, dass die Leute wieder Lust auf Kultur hätten. Die Mischung aus Konzerten – im Juni gastiertem Angelo Kelly &Family sowie die Singer-Songwriterin Lina auf der Waldbühne – und Comedy habe sich als richtig erwiesen, meinte Wiebusch. Beim Summerwinds-Konzert am Donnerstag mit der Nordwestdeutschen Philharmonie und dem Xenon-Saxophon Quartett hätte sie sich ein wenig mehr Zuspruch gewünscht. Aber womöglich müsse das Publikum an das klassische Format wieder herangeführt werden. Und noch nicht absehbar sei, in wieweit die Energiekrise das Publikumsverhalten verändere.