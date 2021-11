Deutlicher Anstieg der Coronazahlen

Auch am Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt wieder einen deutlichen Anstieg der Coronazahlen: 87 Neuinfektionen. Akut infiziert sind 629 Menschen (+19). In den Krankenhäusern im Kreis werden 20 Corona-Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, zwei mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv getesteten Personen liegt bei 148,5 (Vortag: 130,1). Die Fallzahlen:

Ahlen: 90 aktive Fälle , 89 Verstorbene, Inzidenz 102,6

Beckum: 65/32/136,5

Beelen: 19/1/147,2

Drensteinfurt: 29/5/90,1

Ennigerloh: 28/15/76,7

Everswinkel: 14/2/104

Oelde: 57/25/113,3

Ostbevern: 43/4/269,9

Sassenberg: 64/9/288,4

Sendenhorst: 12/12/52,7

Telgte: 49/21/231,8

Wadersloh: 29/29/135,4

Warendorf: 130/22/231,4