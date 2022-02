Die „heimlichen Weltmarktführer“

13 Unternehmen aus dem Kreis Warendorf zählen zu den so genannten „Hidden Champions“ in NRW.

Von den 690 „Hidden Champions“ in NRW kommen 13 „heimliche Marktführer“ aus dem Kreis Warendorf. Das ergibt eine Studie des Forschungszentrums Mittelstand der Uni Trier, die im Auftrag des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums erstellt worden ist. Pro 100 000 Einwohner gibt es demnach im Kreis knapp fünf Unternehmen, die zu den Hidden Champions gezählt werden können. Damit liegt der Kreis Warendorf im Münsterland an der Spitze.

„Unser Wirtschaftsstandort Kreis Warendorf ist vom unternehmerischen Mittelstand geprägt. Die Hidden Champions tragen wesentlich zur technologischen Stärke und Innovationskraft unserer Region bei“, so Petra Michalczak-Hülsmann. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (gfw) weist darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen 99 Prozent aller Unternehmen klein und mittelständisch sind und mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze stellen.

„Hidden Champions“ gelten als welt- oder europaweit führend in ihrer Branche und gleichzeitig als relativ unbekannt. „Sie begegnen uns über ihre Produkte im Alltag, doch oft ist kaum bekannt, welche Unternehmen dahinterstehen und welche wichtige Funktion ihnen in Produktionsketten zukommt“, so Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Nordrhein-Westfalens Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie.

Folgende 13 Unternehmen aus dem Kreis zählen zu den „Hidden Champions“:

Beumer Gruppe, Maschinenbau, Großbetrieb in Beckum, 1935 gegründet

Diskuszucht Stendker, Einzelhandel, mittlerer Betrieb in Warendorf, 1965 gegründet

Franz Kaldewei, Herstellung von Metallerzeugnissen, Großbetrieb in Ahlen, 1918 gegründet

FRIWO Gerätebau, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektroni-schen und optischen Erzeugnissen, Großbetrieb in Ostbevern, 1971 gegründet

Hammelmann, Maschinenbau, mittlerer Betrieb in Oelde, 1949 gegründet

Haver & Boecker, Maschinenbau, Großbetrieb in Oelde, 1887 gegründet

L.B. Bohle Maschinen und Verfahren, Maschinenbau, mittlerer Betrieb in Ennigerloh, 1990 gegründet

Leifeld Metal Spinning, Maschinenbau, mittlerer Betrieb in Ahlen, 1891 gegründet

LR Health & Beauty Systems Ahlen, Einzelhandel, Großbetrieb in Ahlen, 2004 gegründet

Maschinenfabrik Möllers, Maschinenbau, mittlerer Beckum in Beckum, 1952 gegründet

technotrans, Maschinenbau, Großbetrieb in Sassenberg, 1970 gegründet

VEKA, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Großbetrieb in Sendenhorst, 1969 gegründet

Ventilatorenfabrik Oelde, Maschinenbau, mittlerer Betrieb in Oelde, 1930 gegründet.