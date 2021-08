Die Kultur blüht im Verborgenen

Es gilt, einen ganzen Stadtteil neu in den Blick zu nehmen. In Neubeckum hat sich mit der Initiativgruppe „Verve!“ ein Team von Gleichgesinnten gebildet, die frischen Wind wehen lassen möchten in Neubeckum. Der Kulturspaziergang am 5. September ist eine der geplanten Aktionen, die in Zukunft anstehen.

Ein Ortsteil blüht auf. Und das nicht nur in der Hauptstraße, wo Mitglieder des Vereins „Verve!“ im Frühjahr eine Reihe bienenfreundlicher Beeten anlegten. Auch im übertragenen Sinn, wenn der vor einem Jahr gegründete Verein zum ersten Kulturspaziergang am 5. September einlädt.

„Wir wollen einen neuen Blick auf unseren Stadtteil werfen“, kündigt Amanda Bailey an. Mit einem engagierten Team von Gleichgesinnten hat die Deutsch-Amerikanerin vor einiger Zeit eine Initiativgruppe mitbegründet, die neuen Schwung in den zweitgrößten Beckumer Stadtteil bringen will. Als Zugezogene hat Bailey die Vorurteile Neubeckum gegenüber schnell mitbekommen. Einer dieser unsäglichen über Neubeckum kursierenden Sprüche lautet: Das Gute an Neubeckum sind der eigene Autobahnanschluss und der Bahnhof, um schell wegzukommen. „Unser Stadtteil leidet unter einem Stigma“, erklärt Bailey. „Verve!“ hat den Kampf dagegen aufgenommen. Mit Aktionen wie dem Kulturspaziergang, der möglichst viele in Bewegung setzen soll.

Viel Zustimmung für Kulturspaziergang

„Wir haben für die Aktion sehr viel Zustimmung bekommen“, bestätigt Traute Simon. Nicht nur, dass zahlreiche Einrichtungen und Vereine als Kooperationspartner mitwirken, sondern auch viele Kulturschaffende sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger wollen mitwirken. In fünf geführten zweieinhalbstündigen Spaziergängen mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 15 Personen werden elf Stationen angelaufen. Startpunkt ist 13 Uhr im Moll-Park.

Ein wichtiger Ort wird am 5. September der Bahnhof sein – eigentlich ein Unort. Das Gebäude, dass sich wieder in städtischem Eigentum befindet, wird für eine Ausstellung geöffnet. Dort eröffnet Bürgermeister Michael Gerthenrich eine Ausstellung mit dem Titel „Neue Blicke“ mit sieben Künstlerinnen und Künstlern aus Neubeckum und Umgebung. „Wir sind ganz erstaunt über die große Zahl“, wundert sich sich Bailey. Aufgrund der Coronaschutzbestimmungen ist nur eine bestimmte Besucherzahl zugelassen. Die Ausstellung bleibt bis zum 12. September geöffnet und endet am „Tag des offenen Denkmals“.

Die Geschichtswerkstatt des Heimatvereins Beckum steht dagegen in der Zeit von 13 bis 19 Uhr allen offen, in der Geschichten und Anekdoten über den Bahnhof ausgetauscht werden. Filmisch begleiten will der preisgekrönte Dokumentarfilmer Ersan Mogul die Aktivitäten an diesem Tag.

Parallel dazu laufen die Renovierungsarbeiten am Stadtteilwohnzimmer, die unter anderem aus Mitteln des Landesförderprogramms „Dritte Orte. Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ finanziert werden. Für sein schlüssiges Konzept war „Verve!“ im vergangenen Jahr eine Förderung von 300 000 Euro für drei Jahre zugesagt worden.