Die Kunst im Kreisel

Kreis Warendorf

Hier genießt Kunst ganz viel Aufmerksamkeit: Schon seit einigen Jahren werden Kunstwerke in dem einen oder anderen Kreisverkehr in der Region quasi in den Mittelpunkt gerückt. Und in jeder Stadt oder Gemeinde wird der Fokus auf einen anderen Schwerpunkt gelegt. Eine spannende Reise durch die Kreisverkehre des Kreises Warendorf.

Von Klaus Münstermann