„Die Resonanz hat uns umgehauen"

Die Besucherzahlen waren spitze. Besonders freut den Leiter des Museums Abtei Liesborn jedoch, dass so viele Kinder und Jugendliche Interesse an den „Meisterwerken des Expressionismus“ zeigten.

Wieder auf dem Weg zu ihrem Besitzer Friedrich Johenning sind die Bilder von Nolde, Macke, Liebermann und Co., die bis zum vergangenen Sonntag unter dem Titel „Meisterwerke des Expressionismus“ im Museum Abtei Liesborn gezeigt wurden. In den zwei zurückliegenden Monaten wurden mehr als 5000 Besucher gezählt.

„Die große Resonanz bei Kindern und Jugendlichen, die in ihren Schulklassen die Ausstellung besuchten und die zahlreichen Kreativangebote wie Aquarellmalerei wahrnahmen, hat uns wirklich umgehauen“, schwärmt der Historiker. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge schaut Steinbach auf das Ende der kunstgeschichtlichen einmaligem Präsentation: „Natürlich verlassen uns die Expressionisten jetzt wieder, aber dafür warten schon die nächsten Highlights auf zahlreiche Gäste“, blickt er sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Mit Johann Christoph Rincklake taucht das Publikum bereits ab 19. Juni in die Welt der Porträtmalerei um 1800 ein und das an drei Orten: in Liesborn, im Literaturmuseum auf dem Kulturgut Haus Nottbeck und dem Herrenhaus Harkotten, wo die Porträts der Familie Freiherrn von Korff in ihrem häuslichen Umfeld gezeigt werden. Rincklake gilt als herausragender Porträtist der Romantik. Ab 28. August wird Klostergeschichte auf ganz spielerische Art mit zahlreichen Mitmachaktionen lebendig.