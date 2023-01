Doppelte Millioneninvestition in die Zukunft

Kreis Warendorf

Noch ist es eine große grüne Naturfläche aus Feldern und Baumreihen in Nähe der A2. Aber gerade diese Nähe reizte die beiden Firmen Rottendorf Pharma und Möllers Packaging Technology sehr. Sie investieren dort Millionenbeträge in neue Gewerbeansiedlungen und schaffen so auch neue Arbeitsplätze.

Von Peter Sauer