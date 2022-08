Drei pastorale Räume denkbar

Die katholische Kirche organisiert sich neu. Erste Ideen dafür liegen auf dem Tisch. Das Dekanat Warendorf wird danach in drei so genannte „pastorale Räume“ aufgeteilt.

Wie die Zukunft der katholischen Kirche im Bistum Münster gut gestaltet werden kann und soll, darum ging es in der Bischöflichen Realschule in Warendorf, wo sich Vertreterinnen und Vertreter der Pfarreien und Einrichtungen des Dekanates Warendorf versammelt hatten. Die Vorschläge der Bistumsleitung für die pastoralen Räume wurden mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen diskutiert.

Die Grenzen der pastoralen Räume, in denen künftig Seelsorge für mehrere Pfarreien mit einem Pool an Seelsorgern umgesetzt werden soll, sind ausdrücklich Vorschläge und keine Vorgaben. Vorgestellt wurden die Überlegungen vom Regionalteam für die Region Münster-Warendorf-Coesfeld. Dieses bilden Pastoralreferent Matthias Schlettert, Weihbischof Dr. Stefan Zekorn und Maria Bubenitschek, die in der Bistumsverwaltung die Hauptabteilung Seelsorge leitet.

Ostbevern, Telgte und Everswinkel

Für das Dekanat Warendorf hatte das Regionalteam bereits im Herbst drei pastorale Räume vorgeschlagen. Demnach könnten die Kirchengemeinden in Ostbevern, Telgte und Everswinkel/Alverskirchen einen pastoralen Raum bilden, außerdem die Pfarreien in Sassenberg/Füchtorf, Harsewinkel und Beelen. Die drei Kirchengemeinden auf Warendorfer Stadtgebiet – St. Laurentius, St. Bonifatius und St. Lambertus sowie Ss. Bartholomäus und Johannes der Täufer – könnten einen dritten pastoralen Raum bilden. Mit dieser Aufteilung erklärten sich die Teilnehmenden weitestgehend einverstanden. Die Grenzen sollen in den kommenden Wochen final in den Gremien besprochen werden.

Sassenberg, Harsewinkel und Beelen

Basierend auf bisherigen Rückmeldungen zum Strukturprozess nannte Matthias Schlettert die weiteren zentralen Felder des Prozesses: Leitungsformen, Freiwilligenmanagement, das Verhältnis Pfarrei zu seelsorglichen Aufgaben in Einrichtungen sowie die Rollen- und Aufgabenklärung. Weihbischof Zekorn ermutigte dazu, „in größeren Netzwerken“ zu denken. Die künftige Entwicklung von sinkenden Zahlen der Katholiken, des pastoralen Personals und der Kirchensteuereinnahmen erfordere eine Reaktion. „Wir müssen jetzt schon die notwendigen Schritte gehen“, betonte er. Er stellte außerdem klar, dass die Entwicklung der pastoralen Räume nicht mit Zusammenlegungen von Pfarreien einhergehen wird. „Der Hauptort der Pastoral bleibt die Pfarrei“, erklärte er. Es könne jedoch sein, dass in einigen Jahren nicht mehr alle Angebote, die jetzt bestehen, parallel in allen Pfarreien stattfinden können.