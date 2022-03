Drei Tote in Verbindung mit Corona

Eine 60-jährige Frau aus Telgte, eine 55-jährige Frau aus Oelde und eine 90-jährige Frau aus Ennigerloh sind in Zusammenhang mit Covid-19 in Krankenhäusern verstorben.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag (28. Februar) 1129 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Akut infiziert sind derzeit 3687 Menschen, das sind 832 weniger als am vergangenen Freitag. Bekannt geworden sind auch drei weitere Todesfälle: eine 60-jährige Frau aus Telgte, eine 55-jährige Frau aus Oelde und eine 90-jährige Frau aus Ennigerloh sind in Zusammenhang mit Covid-19 in Krankenhäusern verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 35 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befindet sich ein Patient auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 1243,6 (Freitag: 1312,1). Die Fallzahlen:

Ahlen: 591 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1151.3

Beckum: 550/41/1351.1

Beelen: 52/1/801.3

Drensteinf.: 185/5/1164.7

Ennigerl.: 329/23/1554.7

Everswinkel: 110/3/998.6

Oelde: 305/32/968.0

Ostbevern: 115/5/971.6

Sassenb.: 271/13/1716.5

Sendenh.: 151/12/963.2

Telgte: 212/27/1008.0

Wadersl.: 223/31/1712.3

Warend.: 583/30/1450.0