Droste-Preisträger hält Lesung

„Das ist im Grunde die tiefste Erfahrung all meiner Reisen: Dass ich mich selbst neu erfahre, vor allem viel über mich lerne“, sagt der Schriftsteller Michael Roes. Was der aktuelle Droste-Preisträger in der Fremde über sich gelernt hat, erfährt man am Sonntag (22. August) auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde-Stromberg. Roes liest in der lauschigen Atmosphäre des Innenhofs aus seinem aktuellen Buch „Melancholie des Reisens“. Anschließend führt der Paderborner Literaturwissenschaftler Professor Norbert Otto Eke ein Gespräch mit dem Autor. Michael Roes, geboren 1960 in Rhede/Westfalen, lebt in Berlin. 1993 erhielt er den Else-Lasker-Schüler-Preis, 1997 den Literaturpreis der Stadt Bremen, 2006 den Alice Salomon Poetik Preis, für sein Gesamtwerk. 2012 erreichte er mit seinem Roman „Die Laute“ die Longlist des Deutschen Buchpreises. Bei Schöffling&Co. erschienen seine Romane „Zeithain“, mit dem er für den Preis der Literatour Nord nominiert war, und „Herida Duro“. Mehrjährige Aufenthalte im Jemen, in Israel, Afghanistan, Algerien und Mali bilden den Hintergrund für viele seiner Bücher, Essays, Theaterstücke, Radiofeatures und Filme, so auch für Melancholie des Reisens. 2020 erhält er den Margarete-Schrader-Preis für Literatur der Universität Paderborn und den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis.

