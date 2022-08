Ehrung für „unersetzbare Vorbilder“

925 Auszubildende haben erfolgreich ihre Ausbildung in den Unternehmen des Kreises Warendorf abgeschlossen. 69 von ihnen hatten bei der Abschlussprüfung mindestens 92 von 100 möglichen Punkten erreicht und so die Traumnote „sehr gut“ verdient. Am Dienstagabend wurden diese erfolgreichsten Auszubildenden von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen nach Telgte eingeladen. Beim Internetversandhändler hygi feierten die jungen Fachkräfte ihre Spitzenleistung mit ihren Ausbildungsbetrieben und Familienangehörigen.

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto zogen die jungen Frauen und Männer mit stolzen Schritten in die zum „Festsaal“ umfunktionierten Lagerhalle ein. Dort wurden sie mit donnerndem Applaus von rund 200 Gästen empfangen. Die IHK Nord Westfalen hatte ein buntes und attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt, durch das Dorothe Hünting-Boll, IHK-Regionalbeauftragte für den Kreis Warendorf, führte.

Pause wegen Corona

Zwei Jahre lang konnte die IHK coronabedingt eine derartige Festveranstaltung nicht durchführen. Bernd Eßer, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses für den Kreis Warendorf, bedauerte es, dass in dieser Zeit auf eine „wichtige Austauschplattform zur Berufsausbildung für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Ausbildungsverantwortliche und Lehrkräfte in den Berufskollegs verzichtet werden musste.“

Bernd Eßer und Wolfgang Pieper, Bürgermeister der Stadt Telgte, machten bei einem Dialog deutlich wie wichtig die betriebliche Ausbildung sei. Sie biete beste Karrierechancen und die Aussicht auf sichere Arbeitsplätze.

Beide gratulierten den besten Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen und sagten ihnen eine „tolle berufliche Zukunft“ voraus. Ausbildung sei das Fundament sehr vieler Berufskarrieren, „darum ist die Entscheidung dafür klug und weitsichtig“.

Viele Ausbildungsstellen blieben unbesetzt

Die Spitzen-Azubis bezeichnete Bernd Eßer als „unersetzbare Vorbilder“, um die Chancen einer betrieblichen Ausbildung sichtbar zu machen. Der Geschäftsführer der Berief Food GmbH in Beckum wies darauf hin, dass viele Unternehmen im Kreis Warendorf derzeit händeringend Bewerber für ihre Ausbildungsplätze suchen. Viele Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, weil die Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich geschrumpft sei und in den Coronajahren 2020 und 2021 die Berufsorientierung in der Schule nicht ihre volle Wirkung entfalten konnte. Die Besten rief Eßer auf, jungen Menschen von ihren Erfahrungen mit der Ausbildung zu berichten: „Eine bessere Werbung können wir nicht bekommen.“ Musikalisch bereicherte die Band Doris-D die Festveranstaltung.

Mit Wolfgang Pieper überreichte Bernd Eßer den Spitzen-Azubis die IHK-Urkunde und einen Glaskubus, der an die ganz besondere Leistung erinnert. Nach dieser Ehrung hatten Geehrte und Gäste noch ausreichend Möglichkeiten, sich musikalisch unterhalten zu lassen und bei Speisen und Getränken Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.