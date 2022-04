Ein Faible fürs Machen

Der FDP-Kandidat Ron Schindler war in der überregionalen Politik vorwiegend hinter den Kulissen aktiv, nun will er selbst den Einzug ins Landesparlament in Düsseldorf schaffen.

Wer etwas verändern will, muss mitgestalten. Das ist das Credo von Ron Schindler, der im Nordkreis als FDP-Direktkandidat antritt. Entspannung findet er, wenn er mit seiner Frau Stefanie und seinen beiden Söhnen im Bulli-Camper auf Reisen geht.

„Ich habe mal einen Bulli gemietet und ausprobiert, daraus ist eine Leidenschaft geworden“, schwärmt Ron Schindler. Sein Fernziel ist, mit seinem Wohnmobil einmal Island zu erfahren. Zunächst aber steht der Einzug in den Düsseldorfer Landtag als Nahziel im Fokus. Was ihn an Politik fasziniert? Dass man auf kommunaler Ebene die Auswirkung von Entscheidungen sofort sehen könne. Wichtig für ihn ist dabei: „Wenn man etwas bewegen will, muss man sich selbst bewegen und mitmachen.“ Das hat er schon als Schülersprecher auf der Hauptschule erkannt. Später haben ihn auch die Wahlfächer Jura und Geografie am Bielefelder Oberstufenkolleg Richtung Politik gebracht. Das sei in der Zeit gewesen, als Gerhard Schröder die SPD geführt habe. Für ihn sei dieser mit seiner charismatischen Herangehensweise ein Macher gewesen, auch wenn er sich mit dessen Politik nicht anfreunden konnte.

„ »Wenn man etwas bewegen will, muss man sich selbst bewegen und mitmachen.« “ Ron Schindler

Das Studium der Politikwissenschaften war dann der nächste Schritt in die Politik. Dabei fiel sein Blick auf die FDP: „Es ist eine familiäre Partei, wo man sich von Beginn an einbringen kann.“ Nach einem Praktikum bei der Bundestagsabgeordneten Gudrun Kopp bot sich dann die Möglichkeit an, bei ihr die Stelle eines studentischen Mitarbeiters wahrzunehmen, die er umgehend ergriff: „Ich finde es spannend, die Macher der Partei zu treffen.“ Ein prägendes Erlebnis war dabei ein Gespräch mit dem ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, aus seiner Sicht auch ein Macher. Später als Büroleiter in Düsseldorf baute er sein Netzwerk in der Landespolitik auf.

Wahlkampf hat für Ron Schindler seinen Reiz, er treffe Menschen, die ihm erzählen, wo sie der Schuh drückt. Das fließe auch in seine Arbeit als Büroleiter ein, wo er auch beratende Tätigkeiten wahrnimmt. Der Familienpolitik gilt sein Hauptaugenmerk, schließlich kennt er als Familienvater die Tücken des Alltags: „Unser Wahlslogan ist schließlich Familie und Beruf – und nicht Familie oder Beruf.“ Aber auch in der Schulpolitik beim Thema Lehrermangel und in der Landwirtschaftspolitik mit für Landwirte gut umsetzbarem Tierwohl will er etwas bewegen.