Ein ganzes Dorf „trödelt“

Lydia Siwek (v.l.) und Jennifer Pieper sowie die kleine Romy stöberten am Stand von Rüdiger Pohlschmidt (hinten). Die Ehemänner Christoph Siwek und Christoph Piper hielten sich im Hintergrund. Theo (v.l. rechtes Bild ), Klara und Greta

Auch wenn das Wetter am Sonntag nicht optimal für einen Bummel zu den verschiedenen Garagenflohmärkten im Ort war, so hatten sich dennoch einige auf den Weg gemacht. Insgesamt waren es 45 Anlaufstellen, bei denen entweder in der Garage, vor dem Haus oder im Garten Waren zum Verkauf angeboten wurde.

Es war ein ziemlich regnerischer Tag. Immer wieder prasseln Schauer vom Himmel herab. Das schien den Trödelfreunden aber nichts auszumachen. Für jedes Wetter gibt es schließlich die passende Kleidung. Und so traf man in den Straßen viele Spaziergänger in Regenkleidung und mit Schirm.

Auch Lydia und Christoph Siwek sowie Jennifer und Christoph Piper waren gut auf den Regen eingestellt und auf der Suche nach Kindersachen für ihren Nachwuchs. Halt machten sie unter anderem beim Strand von Rüdiger Pohlschmidt. Der Füchtorfer hatte jede Menge interessanter Sachen im Angebot. Darunter vieles für die Kleinen, aber auch Pelze von der Oma und Damenkleidung, die seine Frau aussortiert hatte. Mareike und Marion Ruhe gehörten zu den Standbetreibern. Mutter

und Tochter hatten vor allem Damensachen und Accessoires im Sortiment. „Man muss auch mal loslassen und Sachen aussortieren“, bemerkte Marion Ruhe lachend.

Einen regelrechten Familienflohmarkt betrieben Carola und Markus Dingwerth mit dessen Schwester Elisabeth Dieckmann. Eine weitere Schwester aus Münster wurde noch mit einem Koffer voller Sachen erwartet.

Sonja Evermann und Tanja Wessel teilten sich für diesen Tag eine Garage. „Zusammen ist es nicht so langweilig“, so die Nachbarinnen, bei denen die Kinder Dosenwerfen konnten.

Noch weitere Standbetreiber hielten neben den Flohmarktartikeln Überraschungen für die Besucher bereit. Kerstin Pohlschmidt etwa. Sie besitzt einen großen Obstgarten und verschenkte Äpfel und Birnen an ihre Gäste. „Die freuen sich alle darüber“, hatte die Füchtorferin beobachtet. Bei Anja Vogelsang gab es ein Glücksrad mit attraktiven Gewinnen. Lisa Stoick konnte sich über einen „Mary-Kay“-Make-Up-Workshop freuen.