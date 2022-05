Ein Leben für die klassische Musik

Einer seiner Lieblingsplätze: An seinem Cembalo aus der Zeit von Sebastian Bach nimmt Helmut Pälmke immer wieder gern Platz und lauscht dem zarten Klang Instruments, bei dem es sich um einen Nachbau handelt.

Alles begann 1982 mit einer simplen Anfrage der Musikhochschule Detmold. Ob es in Beckum einen geeigneten Konzertort kenne, wurde Helmut Pälmke gefragt. Und weil er neben seinem Beruf als Pädagoge auch noch als Organist an der St. Pankratiuskirche in Vellern wirkte, war der Kontakt zur Kirche schnell hergestellt. Studierende gestalteten die ersten Konzerte, erinnert sich Pälmke, von denen etliche später als Dozenten und Professoren wiederkamen.