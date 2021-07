Ein Mann mit Terrier-Qualitäten

Von wegen Linksrutsch der CDU. Reinhold Sendker ist im Gegenteil der Meinung, dass die Christdemokraten sich zu sehr in eine marktliberale Richtung entwickelt haben. Der scheidende Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete blickt auf 53 Jahre in der CDU zurück. Und hat seiner Partei noch was ins Stammbuch zu schreiben.

Es klingt nach Rekord: 52 Jahre in der CDU, davon 24 Jahre Vorsitzender der Ortsunion in Westkirchen sowie 26 Jahre Chef der Christdemokraten im Kreis Warendorf. Reinhold Sendker hat Politik von der Pike auf gelernt: im Kommunalen, danach folgte parlamentarische Arbeit in Land und Bund. Für den Bundestag tritt der Westkirchener nicht wieder an, und Ende August stellt er auch sein Amt als Kreisvorsitzender zur Verfügung. Im Gespräch mit Redakteurin Beate Kopmann blickt Sendker auf mehr als ein halbes Jahrhundert Parteiarbeit zurück.