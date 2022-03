Ein offenes Ohr für die Pflegenden

Das Abschiedsgeschenk für Lisa Heese überbrachte Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier der Gründerin des Mütterzentrums und heutigen Mehrgenerationenhauses in Beckum. Wenige Wochen vor Beginn ihres Ruhestandes hat der Kreis Warendorf in Beckum sein neues Angebot „Pflegebegleiter“ als Modellprojekt angesiedelt. Beate Baldus, Leiterin Pflege-und Wohnberatung für den Kreis Warendorf, stellte gemeinsam mit Annette Wernke vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz das Programm für Ehrenamtliche mit Qualifizierung vor.

Zielgruppe sind Angehörige und Nahestehende, die einen Menschen pflegen und betreuen. „Viele pflegende Angehörige suchen Entlastung oder möchten an ihrer belastenden Situation etwas verändern“, weiß Beate Baldus. Manchmal sei es ein fehlendes persönliches Gespräch oder Hilfe bei der Suche nach den passenden Unterstützungsangeboten.

Bürgermeister Michael Gerdhenrich nannte Zahlen, die den Bedarf deutlich machen. „Mehr als die Hälfte der über 1600 Pflegebedürftigen in Beckum werden von Angehörigen betreut.“ Die Entlastungseffekte durch das Programm seien vorbildlich.

Gesucht werden Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, pflegende Angehörige zu unterstützen. Die neue Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Tessa Rentrup-Wintergalen, freut sich auf viele Engagierte. Sie werden durch Schulungen auf ihre Aufgaben vorbereitet und unterliegen der Schweigepflicht. „Sie sollen ein offenes Ohr haben, stehen als vertrauliche Gesprächspartner zur Verfügung und suchen gemeinsam mit den pflegenden Angehörigen nach Lösungen bei Problemen“, beschreibt die neue Leiterin das Aufgabenfeld.

Die Qualifizierung übernimmt das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz in Ahlen. Die Teilnahme an der Schulung ist kostenlos, das Seminar findet in den Räumen der Stadt Beckum statt. Start ist am 29. April. Anmeldung bei Tessa Rentrup-Wintergalen, 0 25 21/ 8 24 49 01 61. Für weitere Fragen steht Beate Baldus zur Verfügung unter 0 25 81 / 53 50 20.