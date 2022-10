Ein Toter in Zusammenhang mit Covid

Am Dienstag (18. Oktober) meldete das Gesundheitsamt des Warendorf 899 aktive Coronafälle (Vortag: 499). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 121 144 (Vortag: 120 340). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 900,9. In Beckum verstarb ein 77-Jähriger im Zusammenhang mit Covid. Die Fallzahlen in den Kommunen:

Ahlen: 66 aktive Fälle, 178 Tote, Inzidenz: 805,5

Beckum: 128/50/982,6

Beelen: 30/2/1291,9

Drensteinf.: 50/7/1016,7

Ennigerl.: 102/28/1385,9

Everswinkel: 16/3/416,1

Oelde: 91/36/1064,1

Ostbevern: 32/6/809,6

Sassenberg: 41/15/949,7

Sendenh.: 48/13/933,1

Telgte: 50/29/766,1

Wadersloh: 19/34/629,2

Warendorf: 114/38/761.3