Ein weiterer Todesfall mit Corona

Im Kreis Warendorf hat es einen erneuten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag berichtet, verstarb eine 83-jährige Frau aus Sassenberg. Seit März des vergangenen Jahres wurden somit 253 Todesfälle im Kreis bekannt. Aktuell zählt der Kreis nun 373 akut Infizierte (Vortag: 381). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, drei davon intensivmedizinisch mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 77,1 (Vortag: 83,3). Fallzahlen:

Ahlen:99 aktive Fälle, 87 Tote; Inzidenz 87,4

Beckum: 47/31/81,9

Beelen: 15/1/130,8

Drensteinfurt: 7/5/32,2

Ennigerloh: 26/13/51,1

Everswinkel: 5/1/41,6

Oelde: 46/25/127,0

Ostbevern: 3/4/18,0

Sassenberg: 7/8/28,1

Sendenhorst: 13/11/82,8

Telgte:9/21/20,2

Wadersloh: 16/28/47,8

Warendorf: 80/18/118,4