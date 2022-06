Ein weiterer Todesfall mit Corona

Einen weitere Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldet der Kreis Warendorf. In diesem Fall handelt es sich um eine 81-jährige Frau aus Telgte. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 352. Aktuell infiziert sind im Kreis Warendorf 995 (Vortag 658) Personen. Davon befinden sich wie am Vortag 41 Infizierte in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus. Die Zahl der Neuinfizierten liegt bei 775 Personen (Vortag: 463). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt der Kreis Warendorf mit 1067,7 an. Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 258 aktive Fälle, 106 Tote, Inzidenz: 1238,7

Beckum: 185/45/1258,3

Beelen: 13/2/752,2

Drensteinf.: 53/7/1248,4

Ennigerloh: 65/26/1043,3

Everswinkel: 24/3/738,6

Oelde: 99/34/1019,5

Ostbevern: 10/6/539,8

Sassenberg: 41/15/794,9

Sendenh.: 67/13/1347,0

Telgte: 46/29/1093,7

Wadersloh: 27/31/1043,3

Warendorf: 107/34/906,6