Ein Zeichen gegen Respektlosigkeit

„Ich wollte ein Sprachrohr für die Kollegen sein und deutlich machen, dass wir alle Menschen sind mit Ängsten und jeder eine Familie hat“, betont Hülya Duran. Die 32-jährige Polizeikommissarin ist Teil der Wanderausstellung „Der Mensch dahinter“, die von der Münsteraner Initiative „Respekt und Toleranz“ auf die Beine gestellt wurde. Derzeit wird sie im Kreishaus auf zwei Ebenen präsentiert. Sie zeigt 42 großformatige Fotografien von uniformierten Mitmenschen, die allesamt im Dienst der Gesellschaft stehen.

42 großformatige Fotografien von uniformierten Mitmenschen

Das furchtbare Ereignis in Kusel, wo zwei Polizeibeamte ihr Leben im Einsatz verloren hatten, zeigt wie aktuell das Thema ist. Die Ausstellung möchte ein Zeichen setzen. Gegen Anfeindungen, Übergriffe und Beleidigungen gegenüber den vielen Helfern im Land. „Die Menschen hier machen nichts anderes, als ihren Job. Sie helfen Menschenleben zu retten und tragen Verantwortung, dennoch werden viele angepöbelt und beleidigt. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Das haben wir lange genug getan“, betont Dr. Olaf Gericke bei der Eröffnung. Sie alle müssten sich vor die Kollegen stellen, die Menschen sensibilisieren und ein Zeichen setzen, so der Landrat. „Es geht um viele Institutionen. Die hier aufgeführten sind am Ende exemplarisch zu sehen“, führt Gericke weiter aus.

Anfeindungen gegenüber Helfern

„Kein Respekt, Beleidigungen und Angriffe. Da läuft etwas schief. Das Thema kommt in unserer Gesellschaft zu kurz. Wir wollen den Uniformierten eine Stimme geben. All denjenigen, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben“, bemerkt Andrea Wommelsdorf von der Initiative und zeigt auf die Exponate hinter sich. „Die sprechen für sich“, sagt sie noch, bevor Johannes Schütze das Wort ergreift. Der stellvertretende Abteilungsleiter der Polizei bedankt sich bei den Menschen, die Uniform tragen für das große Engagement. „Sie sagen nicht „ich, ich, ich“, sondern „wir für euch“. Sie aus der Anonymität zu holen, aber war längst überfällig“, bringt der Polizeidirektor die Idee, die hinter der Ausstellung steht, auf den Punkt.

Uniformierte sagen nicht „ich, ich, ich

In Ballungszentren und Großstädten sei die Aggressivität zwar größer, aber auch im ländlichen Raum sei vieles nicht mehr so wie früher. Doch der Wind drehe sich wieder. Das habe man auch am Tag der Bundeswehr gesehen, da waren viele Menschen. die ihren Respekt zum Ausdruck gebracht hätten, so Gericke.

Kämpfen für mehr Respekt: Petra Schreier (v.l.), Henning Rehbaum, Martin Entrup, Resi Gerwing, Maximilian König, Hülya Duran, Andreas Niehüser, Andrea Wommelsdorf, Burkhard Knöpker und Johannes Schütze. Foto:

Die Uniformierten auf Bundesebene haben auch viel erlebt. Die Bediensteten in Bus und Bahn bekommen auch oft den Unmut der Fahrgäste mit, etwa bei Verspätungen“, weiß Henning Rehbaum aus Erfahrung. „Auch die verdienen unseren Respekt“, wünscht der Bundestagsabgeordnete sich.

Die Wanderausstellung leistet einen wichtigen Beitrag zu einem respektvolleren Umgang mit in der Öffentlichkeit stehenden Berufsgruppen. Sie ist noch rund drei Wochen im Kreishaus in Warendorf zu besichtigen.