Eine Illumination in Orange

Gewalt gegen Frauen gibt es in vielen Varianten, sei es in Form von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, häuslicher körperlicher und verbaler Gewalt, Zwangsprostitution, Sextourismus, Zwangsheirat oder Beschneidung. „Gewalt beginnt da, wo Frauen und Mädchen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben genommen wird“, sagt Ingeborg Pelster. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warendorf unterstützt mit weiteren Mitgliedern des Arbeitskreises der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis die diesjährige UN-Kampagne „orange the world“ vom 25. November bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Weltweit erstrahlen in dieser Zeit bei Einbruch der Dunkelheit öffentliche Gebäude in orange-farbenem Licht, um damit ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

Als zentrales Projekt fährt ein thematisch gestalteter Linienbus des Regionalverkehrs Münsterland durch den Kreis Warendorf. Er weist auf die örtlichen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen hin und die Rufnummer

08 00 / 11 60 16, bei der sich Betroffene rund um die Uhr und in verschiedenen Sprachen Hilfe holen können. Ein auf dem Bus angebrachter QR-Code verlinkt auf ein Video zum Thema.

Neben der Illumination gibt es in den Kommunen des Kreises vielfältige Aktionen. So verteilt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Beckum Infopakete an Schulen, Plakate und bedruckte Eiskratzer. In Oelde verteilen die Apotheken Infomaterial, und die weiterführenden Schulen greifen das Thema auf. Martina Bäcker, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sendenhorst, lädt zur Übertragung einer Online-Veranstaltung zur Situation der Frauen in Afghanistan in Kooperation mit dem lokalen Bündnis „Nein zu Gewalt an Frauen“ am 22. November um 17.30 Uhr ein und hat gemeinsam mit „Pax Christi“ eine Filmveranstaltung am 10. Dezember geplant. „Für Sama“ ist der Titel der Dokumentation über die Zeit des Bürgerkriegs in Syrien aus Sicht einer Frau. In Warendorf gibt es am 26. November einen Infostand auf dem Wochenmarkt, und die Stadt Ahlen verteilt an den Einzelhandel Tüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Sandra Bothe von der Kreispolizeibehörde Warendorf und Gabriele van Stephaudt von der Frauenberatungsstelle Beckum laden am Dienstag (30. November) um 19 Uhr zu einem Online-Vortrag ein.

„Gewalt an Frauen zu verhindern, ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe“, macht Monika Björklund vom Runden Tisch in Beckum deutlich. Es bestehe ein großer Nachholbedarf, um die Istanbuler Konvention als Grundlage für Prävention und Opferschutz zu erfüllen. Katrin Diekhoff, Gleichstellungsbeauftragte für den Kreis Warendorf, freut sich, dass sich immer mehr Kommunen und Vereine an Aktionen gegen Gewalt an Frauen beteiligen.