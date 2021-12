Einfach rein mit der Spritze

Mit einem großen Beratungsbedarf für die Eltern wurde gerechnet. Aber dem ist nicht so. Das zeigt ein Blick in die Kinderarztpraxis.

Die Impftermine für Kinder sind schnell ausgebucht. 144 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren wurden am vergangenen Freitag in der Impfstelle des Kreises Warendorf in Ennigerloh geimpft, am Sonntag folgten weitere 468 Schutzimpfungen gegen Corona. Dass Sonntag deutlich mehr Kinder geimpft wurden, erkläre sich dadurch, dass die Impfstelle am Sonntag länger besetzt gewesen sei, erläutert Kreissprecherin Kerstin Butz.