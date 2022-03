Elf Männer und eine Frau wollen in den Landtag

Der Kreiswahlausschuss ließ am Montag alle Wahlvorschläge zur Landtagswahl zu. Im Bild (v.l.) Wahlsachbearbeiterin Nicole Rogoski, Hildegard Termühlen, Rolf Möllmann, Schriftführer Dr. Herbert Bleicher, Friedrich-Carl von Ketteler, Kreiswahlleiter Dr. Stefan Funke, Bernhard Kleibolde, Maria Hamann, Nils Fiedlers und Wahlsachbearbeiterin Ilona Nordmeyer.

Bei der Landtagswahl am 15. Mai bewerben sich elf Kandidaten und eine Kandidatin aus dem Kreis Warendorf um den Sitz im Landesparlament. Alle Wahlvorschläge waren fristgerecht und ordnungsgemäß beim Kreiswahlleiter eingereicht worden. Der Kreiswahlausschuss ließ sie in seiner Sitzung am Montag (28. März) im Kreishaus zu.

Für den Wahlkreis 86 (Warendorf I) treten Daniel Hagemeier (CDU), Ralf Pomberg (SPD), Ron Schindler (FDP), Joachim Kuttig (AfD), Hedwig Tarner (Grüne) und Mark Siewert (Die Linke) an.

Für den Wahlkreis 87 (Warendorf II) möchten Markus Höner (CDU), Frederik Werning (SPD), Markus Diekhoff (FDP), Dr. Christian Blex (AfD), Ali Bas (Grüne) und Karl Stephan Schulte (Die Linke) in den Landtag einziehen.

Kreiswahlleiter Dr. Stefan Funke bedankte sich schon jetzt ausdrücklich bei den Wahlsachbearbeitern in den Kommunen und den ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihr Engagement. Die Mitglieder des Kreiswahlausschusses riefen die Bürger dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit und könne mit dem Gang zur Wahlurne aktiv unterstützt werden.