Elterninitiative fordert mehr Transparenz zu Covid-Erkrankungen

Die Elterninitiative „Kinder brauchen Schule“ fordert den Kreis Warendorf auf, allen Bürgern altersspezifische Daten zur Hospitalisierung aufgrund einer Covid-Erkrankung zur Verfügung zu stellen.

„Die wichtigste Frage rund um die Corona-Maßnahmen, das eigene Verhalten und persönliche Entscheidungen ist: Wie viele Menschen in meiner Altersgruppe oder in der Altersgruppe meiner Kinder sind wegen Corona (also nicht als Nebenbefund) im Krankenhaus und müssen dort behandelt werden? Das ist das, was ein mündiger Bürger auch wissen sollte“, ist Dr. Cristina Tinkl aus Telgte von der Initiative überzeugt.

Diese Zahlen lägen bundesweit allen Gesundheitsämtern vor. Die Gesundheitsämter aller Kreise und Städte seien gesetzlich verpflichtet, die Daten zu erheben und an die Landesmeldestellen weiterzuleiten. Aus diesen Daten könne man ganz leicht ablesen, wie viele Menschen welchen Alters wegen Corona ins Krankenhaus gekommen sind. Dabei seien Zufallsbefunde ausgenommen – wenn jemand etwa wegen einer Hüftoperation stationär aufgenommen und positiv auf Corona getestet wird.

15 Kinder und Jugendliche mussten stationär behandelt werden

Der Kreis Warendorf hatte, so Tinkl, der Zeitung „Die Welt“ entsprechende Daten zur Verfügung gestellt. Hieraus ergebe sich, dass in den letzten zwei Jahren (2020 bis 2021) im Kreis Warendorf insgesamt 15 Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe 5-19 Jahre aufgrund von Corona im Krankenhaus behandelt werden mussten.

„Wir meinen, dass für viele Eltern, aber auch für die Schulen, die Datenlage ein Baustein für eine besonnene Einschätzung der Lage ist“, so Margrit Schnackenberg, ebenfalls von der Initiative. Die Initiative fordert eine wöchentliche Veröffentlichung der Daten vom Kreis.