Entscheidung für Bewerbung als Leader-Region

Die Entscheidung ist gefallen:

Die Zusammenarbeit der Vital-Region im Kreis Warendorf soll fortgesetzt werden. Mit einer Bewerbung und dem darauf hoffentlich folgendem Zuschlag als Leader-Region für die Förderperiode 2023 bis 2027 möchte die 8Plus-Region sich weitere Fördermittel von 3,2 Millionen Euro für Regionalentwicklung sichern.

Die Bilanz der Vital-Region 8Plus kann sich sehen lassen: Über 70 kleine und große Förderprojekte mit einem Investitionsvolumen von über eine Million Euro wurden in den acht beteiligten Kommunen seit 2017 umgesetzt. Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, hat sich der Vorstand des Vereins, bestehend aus Vertretern der acht teilnehmenden Kommunen (Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Warendorfer-Ortsteile) sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern, für die Bewerbung als Leader-Region ausgesprochen. Im Rahmen der Vital.NRW-Förderung erhält die Region vom Umweltministerium NRW in der aktuellen Förderperiode (2017 bis 2023) rund 1,9 Millionen Euro Fördergelder. Finanziert werden damit Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums, darunter zum Beispiel das Heimatprojekt „Heimat (er)kennen – Freckenhorst (er)leben“ oder der Barfuß- und Bewegungspark in Ostbevern.

Kommunenübergreifende Projekte

Von der Förderung profitieren aber auch die kommunenübergreifenden Kooperationsprojekte, wie das Projekt „8Plus summt auf“ vom Nabu oder „Barrierefreie E-Fahrzeuge für die 8Plus-Region“, bei dem zwölf E-Rikschas für Senioreneinrichtungen angeschafft wurden. Die Leader-Förderung funktioniere wie das Vital.NRW-Programm, ist dabei noch attraktiver, da insgesamt mehr Gelder zur Verfügung stehen.

Der Verein hat auch den Vorstand neu gewählt. Als 1. Vorsitzender ist Bürgermeister Carsten Grawunder aus Drensteinfurt wiedergewählt worden. Seine Stellvertretern sind Katrin Reuscher, Bürgermeisterin in Sendenhorst, und Michael Gennert, Direktor der LVHS Freckenhorst.