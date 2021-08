Erfolg für mobile Impfaktion

162 Bürgerinnen und Bürger ließen sich im Rahmen einer mobilen Impfaktion in Ahlen am Donnerstag impfen.

„Wir gehen dahin, wo wir die Menschen antreffen können“, erklärt Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier das Konzept der mobilen Impfungen. Bislang haben rund 3000 Bürger (2000 Erstimpfungen und 1000 Zweitimpfungen) das Impfangebot des Impfmobils auf Supermarktparkplätzen, in Fußgängerzonen oder auf zentralen Plätzen angenommen. Nun stand der Impfbus am Donnerstag an der Arbeitsagentur in Ahlen, nahe zur Ausländerbehörde und zum Jobcenter – ein voller Erfolg aus Sicht von Kreisverwaltung, Arbeitsagentur und Ausländerbehörde. Insgesamt ließen sich 162 Bürger impfen. Der höchste Tageswert seit Beginn der mobilen Impfungen.