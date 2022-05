Erneut ein Toter mit Corona

230 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis am Donnerstag (19. Mai). Leider ist auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekanntgeworden. Es handelt sich um einen 82-jährigen Mann aus Ahlen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis Warendorf, die in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt geworden sind, auf 346. Die Zahl der aktiven Fälle ist um 72 leicht angestiegen. Derzeit gelten 596 Personen als akut infiziert (Vortag: 524). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 497,1 (Vortag: 526,6). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinen:

Ahlen: 134 aktive Fälle, 103 Tote, Inzidenz: 524,4

Beckum: 86/45/554,1

Beelen: 9/2/359,8

Drensteinfurt: 38/6/553,4

Ennigerloh: 43/25/572,8

Everswinkel 15/3/447,3

Oelde: 64/34/497,7

Ostbevern: 17/5/368,8

Sassenberg: 20/15/281,4

Sendenh.: 58/13/729,9

Telgte: 37/28/519,1

Wadersloh: 21/31/493,8

Warendorf: 54/34/398,1