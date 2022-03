Erzieher besser bezahlen

In einem Punkt sind sich zumindest die Eltern einig. Die Kinderbetreuung in der Kita zu finanzieren, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit dieser Forderung konfrontierten sie die Landtagskandidaten der Parteien.

Familienpolitik ist nicht nur Bundespolitik. Gerade wenn es um die Betreuung in Kindertagesstätten geht, fallen viele Entscheidungen im Landtag. Was wollen die heimischen Landtagskandidaten auf diesem Politikfeld nach der Wahl am 15. Mai bewegen? Hiervon konnten sich Eltern am Samstag und Montag in zwei digitalen Diskussionsrunden ein dezidiertes Bild machen. Zu denen hatten die Vorstände der Jugendamtselternbeiräte (JAEB) aus den vier Jugendamtsbezirken des Kreises (Ahlen, Beckum, Oelde und Kreis Warendorf) eingeladen.