Evangeliar lässt auf sich warten

Mit der Nachricht, auf die alle gewartet hatten rückte Dr. Sebastian Steinbach am Donnerstag erst am Schluss seines umfangreichen Berichts heraus: Die Eröffnung des Evangeliarflügels im Museum Abtei Liesborn wird in das erste Quartal 2023 verschoben. Das Erstaunen der Mitglieder des Museumsbeirates über die Mitteilung hielt sich in Grenzen.

