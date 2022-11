Fahndung mit Phantombild

Erneut wurde eine Seniorin nun Opfer eines dreisten Betrugs: Die Polizei Warendorf fahndet in diesem Zusammenhang mit einem Phantombild nach einer Tatverdächtigen nach einem sogenannten Schockanruf. Eine Seniorin aus Ostbevern erhielt demnach bereits am 18. August (Donnerstag) einen Anruf, in dem ihr vorgetäuscht wurde, dass ihre Tochter eine Frau bei einem Verkehrsunfall getötet habe.

Die angerufene Frau wurde aufgefordert eine Kaution zu zahlen. Ansonsten drohe dem vermeintlichen Kind die Untersuchungshaft. Die Seniorin händigte wenig später der fremden Tatverdächtigen Bargeld und Schmuck aus.

Das Phantombild der Tatverdächtigen sowie eine Personenbeschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem link aufrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/91198. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.