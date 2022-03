„Fahrer brauchen psychologische Hilfe“

Was für eine verrückte Welt: Die Katze aus der Ukraine muss sofort zum Tierarzt, damit sie gegen Tollwut geimpft wird. Und ein Vater kehrt mit Rachegedanken in die Ukraine zurück.

Tierärztin Dr. Anke Schlüter (r.) hat die Katze Ashley auf dem Weg in das neue Zuhause geimpft. Über den schnellen und kostenlosen Service freuen sich (v.l.): Übersetzerin Goar, Anne Kottenstedte, Nastja und Anja.

Ruhe gönnt sie sich nicht. Erst am Sonntag war Anne Kottenstedte mit 32 Ukraine-Flüchtlingen nach Deutschland zurückgekehrt. Die allermeisten wurden noch am selben Tag von Familien abgeholt. Und am Montagnachmittag war die Busunternehmerin, die privat mehrere Hilfskonvois organisiert hat, bereits auf dem Weg nach Sünninghausen – mit im Auto zwei Frauen aus der Ukraine, die dort ein neues Zuhause finden können und deren Katze.