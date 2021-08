Fallzahlen steigen weiter an

Die Zahl an Coronavirusinfektionen im Kreis Warendorf steigt weiter an. Am Dienstag meldet die Kreisverwaltung 123 akut infizierte Menschen. Das sind drei mehr als noch am Montag. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 11 904 (Vortag: 11 896) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 11 531 (Vortag: 11 526) Menschen. 250 Todesfälle wurden bisher in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit zehn mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon einer intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt nun bei 33,1 (Vortag: 30,2). Die Fallzahlen im Überblick:

Ahlen: 57 aktive Coronafälle, 85 Verstorbene, Inzidenz 83,8

Beckum: 11/31/16,3

Beelen: 1/1/0

Drensteinfurt: 1/5/6,4

Ennigerloh: 2/13/10,1

Everswinkel: 5/1/51,7

Oelde: 18/25/41

Ostbevern: 1/4/0

Sassenberg: 4/7/14,1

Sendenhorst: 1/11/7,6

Telgte: 5/21/25,1

Wadersloh: 6/28/47,4

Warendorf: 11/18/18,8