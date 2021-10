Familienpatenschaften sind Gewinn für alle Beteiligten

Der Fachbereich Ehrenamt des Sozialdienstes katholischer Frauen im Kreis Warendorf bietet die Patenprogramme an. Über ihre Erfahrungen innerhalb der Familienpatenschaften berichten (v.l.) SkF-Ehrenamtskoordinatorin Linda Himmel, Familienpate Heinz Klein, Patenkind Lucy Düsing, Ulrike Düsing und Familienpatin Irmgard Klein.

Familienpatenschaften sollen sowohl für Familien als auch für die ehrenamtlichen Paten bereichernd sein und einfach Freude bereiten. Somit sind Familienpatenschaften ein Gewinn für alle Beteiligten. Um einen Eindruck zu vermitteln, wie eine solche Patenschaft aussehen kann, hat der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) ein Gespräch mit der Patenfamilie Düsing aus Sassenberg und deren Paten Irmgard und Heinz Klein geführt.

Die Kleins sind schon seit über 14 Jahren Familienpaten, seit zwei Jahren begleiten sie Familie Düsing. Als die Patenschaft begann, war ihr Patenkind Lucy erst ein halbes Jahr alt. Da die Düsings keine Familie in Sassenberg haben, wandten sie sich an den SkF. „Die Kleins sind eine tolle Unterstützung und mittlerweile wie eine Familie für uns“, erklärt Ulrike Düsing. Lucy selber spricht die beiden mit „Oma“ und „Opa“ an.

Für Irmgard und Heinz Klein ist es nun schon die sechste Patenschaft. Irmgard Klein sagt zu ihrer Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren: „Wir freuen uns einfach immer, Familien begleiten zu dürfen und dadurch Kontakte zu Kindern zu haben.“

Mit Lucy puzzeln sie beispielsweise, holen sie vom Kindergarten ab oder essen alle gemeinsam mit Ulrike Düsing Kuchen. Über den SkF werden die Kleins mit regelmäßigen Fortbildungen und Austauschtreffen unterstützt.

„Mit Paten ins Leben starten“

Neben der „Patenzeit“, in der die Kleins tätig sind, gibt es seit letztem Jahr noch das Programm „Mit Paten ins Leben starten“. Dieses richtet sich speziell an Familien mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Hier kann die Begleitung auch schon drei Monate vor dem Geburtstermin starten. Linda Himmel, eine der drei Ehrenamtskoordinatorinnen, betont: „Da es sich bei den Patenprogrammen um Präventionsprogramme handelt, kann sich jede Familie bei uns melden, die sich eine Familienpatenschaft wünscht. Natürlich sind auch interessierte Patinnen und Paten jeden Alters willkommen.

Zweimal jährlich findet für neue Paten eine Basisschulung statt. Auch eine unverbindliche Teilnahme ist möglich. Außerdem können Familienpaten auch ohne vorherigen Besuch der Basisschulung starten. Fragen beantworten die Ehrenamtskoordinatorinnen des SkF per Email: ehrenamt@skf-online.de oder

0 23 82 / 8 89 96 65 oder 0 23 82 / 8 89 96 55.