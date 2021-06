Fasziniert von der Vielfalt

Das Museum Abtei Liesborn hat einen neuen Leiter: Er heißt Dr. Sebastian Steinbach und war zuletzt Kurator am Landesmuseum in Hannover.

Noch arbeitet er in Hannover, aber zum 1. Juli wird Dr. Sebastian Steinbach die Leitung des Museums Abtei Liesborn übernehmen. Der 42-jährige Kurator am Landesmuseum in Hannover tritt damit die Nachfolge von Dr. Elisabeth Schwarm an, die nach neun Jahren in Liesborn eine Leitungsaufgabe im Museum Huelsmann in Bielefeld übernommen hatte.